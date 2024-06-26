Uyuşturucu ve patlayıcı madde tasarrufundan üç kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri tarafından dün yapılan operasyonda, M.E.’nin (E-37) tasarrufunda yaklaşık 5 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Yürütülen ileri soruşturmada, M.E.'nın A.Ö. (E-37) ile birlikte kaldıkları evde yapılan aramada yaklaşık 5 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve olayla bağlantısı olduğu tespit edilen R.Y.’nin (E-27) tasarrufunda ise yaklaşık 16 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 82 adet 7.65 mm çapında canlı mermi ve bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar ise tutuklandı.