Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde uyuşturucu madde, alma, verme ve tasarrufu suçlarından yargılanan İsmet Yapıcı 2 yıl hapse mahkum edildi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıklar 3’er ay hapse mahkum edildi. Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’tan oluşan heyetin verdiği kararı Başkan Cemaller okudu.

Kararı okuyan Başkan Cemaller, sanığın 5 Ekim 2022 yılında Mehmet Enginol’a bir gram centetik cannabionid türü uyuşturucu verme, yine aynı tarihte 30 gram uyuşturucu alma ve tasarruf suçlarından yargılandığını söyledi. Başkan, davaya ilişkin olgulara bakıldığında sanığın hem uyuşturucu maddeyi tasarruf ettiği, hem de sattığını belirtti. Başkan, uyuşturucu satan ve başkalarına temin eden sanıklara etkin ve caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini dile getirdi. Başkan, uyuşturucu türüne bakıldığında centetik cannaionid olduğunu, bu türün ciddi ve ağır uyuşturucu türleri arasında olduğunu dile getirdi. Başkan, sanığın başkalarına uyuşturucu temin etmesini aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirildiğini söyledi.

Başkan Cemaller, ayrıca sanığın uyuşturucu suçlarından sabıkaları olduğuna da değindi. Başkan, bu hususunda sanık aleyhinde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Başkan, sanığın avukatının beyanlarına değinerek, parçalanmış bir ailenin çocuğunu olduğunu, küçük yaşta uyuşturucuya bulaştığını, kurtulmaya çalıştığını ancak başaramadığını söylediğini aktardı.

Başkan Cemaller, sanığın davalarını kabul etmesini ve sanığın avukatının beyanlarının hafifletici etken olarak değerlendirdiklerini açıkladı.

Başkan, uyuşturucu suçlarının yaygınlaştığını, toplumun sağlığını ve mutluluğunun tehdit ettiğini belirtti. Başkan, tüm olguları değerlendirdikten sonra sanığı 2 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.