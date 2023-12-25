LAÜ’de “Yeni Yıl” coşkusu yaşandı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) tarafından düzenlenen “LAÜ’de Neşeli Cumartesiler” etkinlikleri öğrencilerin yoğun katlımı ile gerçekleştirildi.

LAÜ kampüsünde düzenlenen Neşeli Cumartesiler etkinlik serisinin dördüncüsü “Yeni Yıl Temasıyla” İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Sosyal Kültürel Aktiviteler Merkezi’nin katkılarıyla 23 Aralık 2023 Cumartesi günü yapıldı.

Öğrenciler için birbirinden farklı “Yeni yıl temalı” etkinlikler düzenlendi

Gün boyu müzik ile ücretsiz yemek standlarının yer aldığı ve LAÜ öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikler Noel Sineması ile saat 13:00’de başladı.

Yeni yıl etkinlik programında; LAÜ’de Tiyatro Şaka mı? Gösterisi, Hazine Avı ve Moel Oyunları, “Ritimle 2024’e Doğru” Müzik Dinletisi, “ Yeni Yıl Işıltısı ve Sihirli Kardan Adam” Mum ve Tasarım Atölyesi, “Noel Kutlama Kartı Atölyesi”, “Kurabiye Adam Çoşkusu Atölyesi” Noel Yemeği , Noel Korosu, Dans Göstersi, Noel Şıklığı Moda Gösterisi yer aldı.

Yeni yıl temalı etkinlik programı, Karaoke ve DJ Crymez’in performası ile sona erdi.

