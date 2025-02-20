Farklı bölgelerde dün gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında beş kişi tutuklandı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve nakit para ele geçirildi.

-Karşıyaka'da "Kasırga Operasyonu"

Karşıyaka’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün 21.00 sıralarında düzenlenen "Kasırga Operasyonu"nda B.A. (E-30), M.A. (E-36) ve A.A.nın (E-31) tasarruflarında satışa hazır halde 6 kilo 330 gram hintkeneviri ile 5 gram kubar esrar ele geçirildi. Ayrıca operasyonda hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 64 bin 85 TL, 540 ABD doları, 4 bin 675 euro ve 1560 sterlin nakit para da bulundu. Şahıslar tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

-Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu'nda operasyon

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinde dün 11.00 sıralarında gerçekleştirilen bir diğer operasyonda, A.E.’nin (E-30) kullanımında bulunan ve içerisinde M.G. (E-31) ile G.Y.nin (K-28) yolcu olarak bulunduğu araçta yapılan aramada 4,5 gram metamfetamin, uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan iki cam pipo ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 800 TL ele geçirildi. Şüpheliler tutuklanarak soruşturma başlatıldı.

-Lefkoşa-Gazimağusa yolunda trafik denetimi sırasında uyuşturucu bulundu

Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu Halk Bank çemberi mevkiinde dün 21.00 sıralarında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından yapılan rutin kontrollerde, araç sürücüsü M.D.’nin (E-31) şüpheli hareketleri üzerine yapılan aramada, tasarrufunda 1 gram sentetik cannabinoid bulundu. M.D. tutuklanarak soruşturma başlatıldı.

-Girne'de uyuşturucu operasyonu

Girne'de dün 18.30 sıralarında, Şehit Nahit Hasan Sokak’ta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, C.H.nin (E-23) üzerinde ve ikametgahında yapılan aramada 23 gram hintkeneviri ile 7 gram kokain ele geçirildi. C.H. gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.