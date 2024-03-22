Uyuşturucu maddeyle yakalanan 4 zanlı bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddeyle yakalanan 4 zanlı bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Murat Ergün mahkemede olguları aktardı.

Polis, 19 Mart 2024 tarihinde, 12:45-13:30 saatleri arasında Rayyan L. M. Abuımara ve Youssef Ahmad’in kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada elbise dolabı içerisinde toplam 27 gram uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis, Polis, ikametgahın giriş kapısı önünde Abuımara’ya ait mavi renkli ayakkabı içerisine gizlenmiş vaziyetteki siyah renkli gözlük kılıfı içerisinde, 15 adet şeffaf renk naylon poşete sarıla yaklaşık 15 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inandan madde, bir adet üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ile bir adet pipo bulunarak emare alındığını, iki zanlıyla birlikte konu ikametgâhta tespit edilen Alarıd Saeed ve Ohada Alakel de tutuklandığın açıkladı. Polis, Rayyan L. M. Abuımara ‘nın evde bulunan tüm uyuşturucuları kendisine ait olduğunu söylediğini aktardı. Polis, ayrıca Rayyan L. M. Abuımara’nın telefonunda suçla bağlantılı emareler bulduklarını söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Alarıd Saeed ve Ohada Alakel’in sadece olay yerinde tespit edildikleri için tutuklandıklarını kaydeden polis, Youssef Ahmad’in yatak odasında uyuşturucu bulunduğunu ancak Rayyan L. M. Abuımara ‘nın onu oraya sakladığını söylediğini açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 6 gün ek süre istedi. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 6 gün tutuklu kalmasına emir verdi.