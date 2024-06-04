Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ercan Havaalanı giden yolcu salonunda x-ray cihazından geçerken valizlerinde içerisinde uyuşturucu kalıntısı olan öğütücü tespit edilen 2 çocuk annesi Safiye Korkmaz, bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru Dilruba Kavuş mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlı zanlının 27 Mayıs 2024 tarihinde saat 16.38 sıralarında Ercan Havaalanı giden yolcu salonunda x-ray cihazından geçerken tespit edildiğini söyledi. Polis, tespit edilen zanlının valizinde, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğu düşünülen metal öğütücü ele geçirildiğini açıkladı. Polis, zanlının aynı tarihte mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis, bu süre içerisinde öğütücünün analiz için laboratuvara gönderildiğini açıkladı. Polis memuru, zanlının 30 Mayıs tarihinde yine mahkemeye çıkarıldığını ve 5 gün ek süre alındığını söyledi. Polis memuru, bu süre içerisinde analiz sonuçlarının çıktığını, öğütücünün içerisinde az miktarda hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğunun belirlendiğini kaydetti. Zanlının ülkede turist statüsünde bulunduğunu, ifadesinde suçunu kabul ettiğini kaydeden polis, davaları görülünceye kadar 30 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 30 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.