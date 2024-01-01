Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda 2 kilo uyuşturucuyla yakalanan Nijeryalı Onyekachi Kingsley Okeke, Abdulrahman Mustafa ve Marcel Chıbuzor Agbo dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Serkan Sakallı mahkemede olguları aktardı.

Polis, operasyonun 30 Aralık 2023 tarihinde saat 18.00 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesi'nde görevli bir ekip tarafından Ahmet Sami Topcan Sokak’ta gerçekleştirildiğini açıkladı. Polis, operasyon sırasında Onyekachi Kingsley Okeke’nin kaçmaya çalıştığı esnada makul kuvvet kullanılarak etkisiz hale getirilip tutuklandığını belirtti.

Polis, tutuklanan Onyekachi Kıngsley Okeke’nin tasarrufunda satışa hazır vaziyette 29 paket halinde yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri ile uyuşturucu satışından elde edilen 5 bin TL nakit para bulunarak emare alındığını söyledi.

Pols, olay mahallinde tespit edilen ve meseleye bağlantısı olduğuna inanılan Abdulrahman Mustafa’nın da tutuklandığını açıkladı. Polis, akabinde Onyekachi Kıngsley Okeke ve Marcel Chıbuzor Agbo ’nin Gönyeli’de birlikte kaldıkları apartman dairesinde arama yapıldığını belirtti.

Polis memuru, yapılan aramada 2 kilo gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan üç adet hassas terazi bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların gönüllü ifade verdiğini, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini, ayrıca 2 kişinin arandığını ifade ederek, 3 gün tutukluluk süresi talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu Uğur, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.