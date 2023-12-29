Kamalı Haber

Lefkoşa’da bir evin garajından iki adet dolu tüp gaz çalan şahıslardan Ali Can Baz tutuklanırken, Ahmet Bostantepe’nin hastanede olduğu açıklandı. Baz dün teminat talebiyle

mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Uluçay olguları aktardı. Polis, 12 Aralık 2023

tarihinde saat 11.55 raddelerinde Lefkoşa Gönyeli'de İnce Su Sokakta bulunan bir şahsın evinin garajındaki 2 adet tüp gazın Ali Can Baz ve Ahmet Bostantepe tarafından sirkat edildiğini söyledi.

Polis, zanlılardan Baz’ın önceki gün tutuklandığını, Bostantepe’nin ise 21 Aralık 2023 tarihinde

geçirdiği trafik kazası nedeniyle Dr. Suat Günsel Girne Hastanesi yoğun bakım bölümünde müşahede altında bulunduğunu açıkladı.

Polis, tüplerin bulunamadığını, Baz’ın ifadesinde tüpleri Bostantepe’nin sattığına dair beyanda bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlının ailesiyle birlikte yaşadığını, oturma izni bulunduğunu ifade ederek, teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 5 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.