(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu alma ve tasarrufu suçundan tutuklanan Berndar Okafor ve uyuşturucu verme ve tasarrufu suçundan tutuklanan Tashinga Gwesu bugün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Murat Ergün mahkemede olguları aktardı.

Polis, 30 Eylül 2024 tarihinde saat 17.45 sıralarında bir ekip tarafından Berndar Okafor’un evinde ve üzerinde yapılan aramada pantolonunun cebinde plastik kutu içerisinde 5 gram hintkeneviri olduğuna inanılan madde bulunarak, zanlının tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi Tashinga Gwesu’dan aldığını söylediğini akardı. Polis, aynı tarihte saat 20.10 sıralarında Tashinga Gwesu’nun Küçük Kaymaklı’daki evinde ve üzerinde yapılan aramada eşofmanının cebinde 5 gram hintkeneviri bulunduğunu belirtti. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. Emarelerin analize gönderileceğini kaydeden polis, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.