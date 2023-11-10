Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi ve Alsancak Maremonte Yardım Derneği işbirliği ile oluşturulan, "Uygulamalı Eğitim ve Sürdürülebilir Sosyal Alan Projesi" açılış töreni dün yapıldı.

Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte, projenin hayat bulmasına yardımcı olan okul aile birliği üyeleri, sponsorlar ve emekli okul müdürü Abdullah Cangil'e katkılarından dolayı teşekkür plaketi sunuldu.

Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi Başkanı Fırat Ataser açılış konuşmasında, proje kapsamında geçirilen zahmetli ve verimli çalışmalarından dolayı belediye çalışanlarına ve projeye katkı koyan herkese teşekkürlerini sundu.

Ataser, Türkiye’de 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremde hayatını kaybeden Alsancak İlkokulu öğrencisinin anısını ve ismini yaşatmak adına parka "Zeynep Arya Danacı Parkı" ismi verilmesinin anlamının büyük olduğunu ve daima isminin yaşatılacağını belirtti.

Bölgenin sürekli olarak gelişmekte olduğunu ve nüfus artışına bağlı olarak, Alsancak bölgesinde ilkokul ve Lapta Yavuzlar Lisesi’ninde yeterli sınıfı bulunmadığını dile getiren Ataser, yeni bir ortaokul ve liseye ihtiyaç duyulduğunu da söyledi.