Türkiye’de deprem felaketi yaşanan bölgelerdeki arama kurtarma çalışmalarına katılan KKTC ekibinde yer alan askeri personel, polis özel harekât mensupları ve Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye personeline takdir belgeleri verildi.

Boğaz Karargah’ta saat 11.00’de düzenlenen törende, Başbakan Ünal Üstel 142 askeri personel, 25 polis özel harekat mensubu ve 20 itfaiyeci olmak üzere toplam 187 kişiye takdir belgesi verdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Başbakan Ünal Üstel bir de konuşma yaptı.

-Üstel: “Dayanışma içinde olmak için elimizden geleni yaptık”

Başbakan Ünal Üstel, depremin birçok cana mal olduğu Anavatan Türkiye’de arama kurtarma çalışmalarına katılan herkese teşekkür etti; hayatını kaybedenlere rahmet, geride kalan yaslı ailelerine de sabır diledi.

Dünyada benzeri görülmemiş bir deprem felaketinin Türkiye’de yaşandığını, felaketin enkazını kaldırmak için çalışmaların sürdüğünü söyleyen Üstel, Anavatan Türkiye’de yaşanan acıların Kıbrıs Türk halkının da acısı olduğunu söyledi. Üstel, Türkiye’deki depremzedeler ile dayanışma içerisinde olabilmek için ellerinden geleni yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini de ifade etti.

Bir şampiyona için Adıyaman’a giden ve kaldıkları İsias Otel’in yıkılmasıyla enkaz altında kalarak hayatını kaybeden 30 Gazimağusa TMK öğrencisi, velisi ve öğretmenini anan; toplam 49 KKTC vatandaşının depremde hayatını kaybettiğine vurgu yapan Üstel, “Depremde enkaz altında kalan insanımızı arama kurtarma çalışmalarına süratle katılan, canla başla çalışan değerli ekiplerimize şahsım ülkem adına yürekten teşekkür ederim” dedi.

“Keşke imkânımız olsa da daha fazla arama kurtarma ekibimizle Anavatan Türkiye’nin yanında olabilsek” şeklinde konuşan Başbakan Üstel, kısıtlı imkânlarına rağmen KKTC’den aralarında doktorlar ve gönüllülerin de bulunduğu 350’ye yakın kişinin deprem bölgesindeki çalışmalara katıldığını kaydetti.

Deprem bölgesine süratle intikal edebilmek için uçak kaldırdıklarını, enkaz altından tüm KKTC vatandaşları çıkana kadar çalışmaları sürdürdüklerini belirten Üstel, Türkiye’deki depremzedeleri KKTC’de misafir ettiklerini, ihtiyaçlarını karşılamak için ellerinden geleni yaptıklarını da anlattı.

-“Dersler çıkarılması, her türlü doğal afete hazırlıklı olunması gerekir”

Anavatan Türkiye’de yaşanan depremden dersler çıkarılması gerektiğini dile getiren Üstel, KKTC’yi her türlü doğal afete hazır hale getirmek için hükümetin çalışmalarına birlik ve beraberlik içinde devam edeceğini söyledi.

Aynı acıların yaşanmaması için alınması gereken önlemler olduğuna dikkat çeken Üstel, bu çalışmalar sürdürülürken Cumhuriyet Meclisindeki partilerle istişare içinde olmak, hep birlikte hareket etmek ve siyaset yapmamak gerektiğini vurguladı.

KKTC’yi hem insan gücü hem de teçhizat açısından yaşanabilecek bir depreme hazırlıklı hale getirmeyi hedeflediklerini, çalışmalarını şeffaflık ve açıklık içinde sürdürdüklerini belirten Üstel, “Bizim derdimiz KKTC halkımızdır yarınlarını güvence altına almak, olası bir doğal afete karşı ülkemizi hazır hale getirmektir. Sivil Savunma Teşkilatı'ndan başlayıp ihtiyaca göre bir mali kaynak yaratıp ihtiyaçları karşılamayı hedefliyoruz” dedi.

Konuşmasının ardından Başbakan Üstel, personele takdir belgelerini takdim etti.