Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) ve Türkiye Seyahat Acenteleri (TÜRSAB) işbirliğinde yapılan "AdaKıbrıs’ta Turizm Buluşması" organizasyonu kapsamında basın toplantısı düzenlendi.

Girne’de Acapulco Otel'de gerçekleştirilen ortak basın toplantısına; Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye Seyahat Acenteleri (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya ve yardımcıları, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Başkanı Dimağ Çağıner, Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Orhan Tolun, Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) As Başkanı Oğuz Akançay ile turizm acenteleri temsilcileri katıldı.

Toplantıda; Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, KITSAB Başkanı Orhan Tolun ve KITOB Başkanı Dimağ Çağıner birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından AdaKıbrıs’ta Turizm Buluşması organizasyonun gala gecesine geçildi.

- Üstel: “5 binlerden başlayan yatak sayısı, bugün 25 binlere çıktı”

Başbakan Ünal Üstel yaptığı konuşmada, AdaKıbrıs’ta Turizm Buluşması etkinliğinin önemine değindi, katkı koyanlara teşekkürlerini iletti.

Etkinliğin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için çok önemli bir hadise olduğunu kaydeden Üstel, bu önemli hadiseye hep birlikte şahitlik ettiklerini ifade etti.

Üstel, Kıbrıs Türkü’nün var olma mücadelesi verdiğini ve hiçbir zaman benliğini yitirmediğini kaydetti.

“Bütün medeniyetleri simgeleyen tarihi eserlere sahip bir Ada’dayız.” diyen Üstel, Kıbrıs Türkü’nün 1950’lerden 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı'na kadar görmediği zulüm, baskı ve ambargo kalmadığını dile getirdi.

Kıbrıs Türkü’nün her zaman mücadele ettiğini belirten Üstel, “Bu mücadeleyi yaparken, her zaman yanımızda destek aldığımız Türkiye Cumhuriyeti vardı.” dedi.

20 Temmuz 1974 Barış Harekatı ile Ada’ya barış geldiğini dile getiren Üstel, Kıbrıs Türkü’nün özgürlüğüne kavuştuğunu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kurduğunu ifade etti.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin kendileriyle Ada’yı bölüşmek istemediğini belirten Üstel, 50 yıl federasyon görüşüldüğünü belirtti.

“Masadan kaçan taraf her zaman Rum tarafı olmasına rağmen, fatura Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kesildi.” ifadelerini kullanan Üstel, ancak pes etmediklerini ve yanlarında her zaman Anavatan Türkiye Cumhuriyeti olduğunu kaydetti.

20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’ndan sonra KKTC’de yatak sayısının çok az olduğunu kaydeden Üstel, 5 binlerden başlayan yatak sayısının bugün 25 binlere çıktığını dile getirdi.

Hedeflerinin yatak sayısını 50 binlere çıkarmak olduğunu vurgulayan Üstel, “Bütün bunları yaparken Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin ekonomimizin gelişmemesi için turizmcimize ve iş insanımıza her türlü zorluğu göstermektedir.” dedi.

Cenevre'de gerçekleştirilen Gayriresmi Kıbrıs konferansına da değinen Üstel, oradan çıkan sonucun iki toplumun istişare ederek ortak bir çözüme gitmesi olduğunu belirtti.

“Biz uzlaşıyı ortaya koyarken, karşı taraf ise, ‘KKTC ekonomisini ve turizmini nasıl çökertiriz’ planları peşinde...” şeklinde konuşan Üstel, bugün gelinen noktada KKTC’nin lokomotif sektörünün turizm olduğunu dile getirdi.

Turizmi baltalamak ve geriye götürmek için Rum tarafından büyük bir baskı oluştuğunu belirten Üstel, “Biz barış elimizi uzatırken, karşı tarafın karalama politikalarıyla karşı karşıya kalıyoruz.” diye konuştu.

Turizmde en büyük pazar payının Türkiye Cumhuriyeti olduğunu belirten Üstel, AdaKıbrıs’ta Turizm Buluşması organizasyonunun önemine değindi.

Üstel, “Bu Ada ülkesinde yalnız güneş ve deniz yoktur. Çok değerli eski eserleri, kültürü, müzeleri ve mutfağı vardır.” ifadelerini kullandı.

Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin sadece turizmi değil diğer sektörleri de baltalamak için elinden gelen gayreti gösterdiğini kaydetti.

- Ataoğlu: “Turizm sektörü bütçe açığının yüzde 60 civarını karşılıyor”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, AdaKıbrıs’ta Turizm Buluşması organizasyonunun, KITSAB ve TÜRSAB’ın işbirliğiyle Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin en ücra köşesinde yaşayan vatandaşlara KKTC’yi tanıtmak olduğunu ifade etti.

Ataoğlu, Turizm Haftası dolayısıyla bütün turizm emekçilerinin gününü de kutladı.

AdaKıbrıs’ta Turizm Buluşması organizasyonu kapsamında çeşitli ziyaretlerin yapıldığını aktaran Ataoğlu, doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve alternatif turizm modellerinin olduğu bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden bahsettiklerini dile getirdi.

KKTC’ye gelen turist sayısının artırılmasıyla ilgili bir çok girişimlerin olduğunu belirten Ataoğlu, farklı ülkelerde yaptıkları tanıtım etkinliklerinde Güney Kıbrıs’ın eylemleriyle karşılaştıklarını dile getirdi.

Ataoğlu, bütün bu eylemlere rağmen her noktada KKTC’yi temsil etmek için uğraş veren Turizm Bakanlığı yetkilerine ve fuarlarda kendileriyle birlikte olan tüm paydaşlara teşekkürlerini iletti.

KKTC’de turist sayısının artırılması ve tanıtım etkinlileriyle ilgili çalışmalara da değinen Ataoğlu, 85 milyon Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ndeki nüfusun seyahat eden yüzde 15’lik kesimin bir kısmının KKTC’yi ziyaret etmesi halinde farklı ülkelerde tanıtım yapılmasına ihtiyaç kalmayacağını dile getirdi.

Öncü sektörlerinin turizm, yüksek eğitim ve inşaat sektörü olduğunu kaydeden Ataoğlu, turizm sektörünün bütçe açığının yüzde 60 civarını karşıladığını belirtti.

Turizm sektörünün geniş bir yelpazeye sahip olduğunu aktaran Ataoğlu, temennilerinin turizmin yanı sıra yüksek eğitim ve inşaat sektörünün de tercih edilmesi olduğunu belirtti.

- Bağlıkaya: “Kıbrıs, bir aile destinasyonu olarak da çok önemli”

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya da, göreve geldikleri günden beri Kıbrıs’ın Türkiye için hem turizm olarak hem de diğer konularla ilgili öneminin farkında olduklarını ifade etti.

“Türkiye’den Kıbrıs’a seyahat etmeyen kalmasın” sloganıyla daha öncede çeşitli etkinlikler yaptıklarını ifade eden Bağlıkaya, bundan sonrada yapmaya devam edeceklerini belirtti.

“Her yaptığımız etkinlik bir öncekinden biraz daha kapsamlı oluyor.” diyen Bağlıkaya, AdaKıbrıs’ta Turizm Buluşması organizasyonun bugüne kadar yaptıkları en kapsamlı etkinlik olduğunu kaydetti.

Kıbrıs’ın sadece şans oyunlarıyla anılmasının kendilerini rahatsız ettiğini dile getiren Bağlıkaya, Kıbrıs’ın bir aile tatili destinasyonu olarak da çok önemli olduğunu kaydetti.

“Tüm seyahat acenteleriyle birlikte, bu özelliğini öne çıkaracak çalışmaları tüm hızımızla yapmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuşan Bağlıkaya, emeği geçenlere teşekkür etti.

- Tolun: “Bugünü hazırlayabilmek için aylarca çalıştık”

KITSAB Başkanı Orhan Tolun da, bugünü hazırlayabilmek için aylarca çalıştıkları ve bir buçuk yıl bu program üzerinde hazırlık yaptıklarını kaydetti.

Tolun, Türkiye Seyahat Acenteleri ile olan ilişkilerinin 1974’te başladığını ifade etti.

250’ye yakın acente ile basın mensubunu KKTC’ye davet ettiklerini kaydeden Tolun, “Onları Ada’mızın görülmeyen yerlerine götürdük. Amacımız, daha değişik bir turizm modelini yaratmaktır.” dedi.

Ülkenin çok büyük güzellikleri olduğunu kaydeden Tolun, çeşitli alanlarda faaliyet gösteren acentelerin ülkeye geldiğini ifade etti.

Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Tolun, “İyi ki bugünlere gelmişiz, iyi ki bu günü organize etmişiz.”diye konuştu.

- Çağıner: “KKTC’de turizm çeşitliliği çok fazla”

KITOB Başkanı Dimağ Çağıner de, KKTC’de turizm çeşitliliğinin çok fazla olduğuna vurgu yaptı.

Çağıner, farklı turizm alanlarının Türkiye Cumhuriyeti’ndeki vatandaşlara Ada’nın doğru tanıtılması ve her yönüyle görülmesine imkan tanıyacak bu tür organizasyonların önemine değindi.

“Sizleri ağırlamak bizler için bir onurdur.” diyen Çağıner, Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği ve Türkiye Seyahat Acenteleri ile organizasyona destek veren Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na teşekkür etti.