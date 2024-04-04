“Halkımızı pahalılık canavarına yutturmayacağız”

Başbakan Ünal Üstel, kuzu etinde narh uygulamasında dengeleri gözettiklerini ifade ederek, daha farklı yöntemlerle de ette fiyat indirimi uygulanabileceğini, ancak bu yöntemi tercih etmelerinin en önemli nedenlerinden birinin hayvancıların desteklenmesi olduğunu vurguladı.

“Pahalılık, dünyanın meselesidir. Ancak, dünyanın her yerinde pahalılık olması, bizim ülkemizde de pahalılığı çaresizce kabullenmemize neden olamaz.” diyen Başbakan Ünal Üstel, başbakan olarak bu konuda gerekli adımların atılmasının şart olduğunu hem hükümette, hem de Ulusal Birlik Partisi (UBP) çatısı altında devamlı gündeme getirdiğini belirtti.

Başbakan Üstel, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile Kasaplar Birliği arasında imzalanan Küçükbaş Hayvancılıkta Tavan Fiyat Belirleme Protokolüyle, kuzu başına 800 TL teşvik verilip, kuzu etinin kilosunda tavan fiyatının 550 TL olarak belirlenmesinin bu duyarlılığın ürünü olduğunu kaydetti.

Başbakan Ünal Üstel yaptığı yazılı açıklamada, Küçükbaş Hayvancılıkta Tavan Fiyat Belirleme Protokolünü değerlendirdi.

Üstel açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kuzey Kıbrıs’ta tüm toplum kesiminden bireylerin ve sektörlerin sorunlarından haberdarız. Hükümet etmek, haberdar olduğunuz sorunlara çare üretmektir.

Halkımızın ciddi bir kesiminin genelde et fiyatlarının yüksekliğinde şikayetçi olduğunu biliyoruz. Bayrama sayılı günler kala, kuzu eti fiyatında önemli bir indirim sağladığımıza inanıyoruz. Halkımız, kasabın önünde geçmekten korkmamalıdır.

Bizim insanımız, hassastır. Komşusu mangal yakamıyorsa, kendi de mangal yakmaktan çekinir. Tıpkı komşusu açken, tok yatmaktan rahatsız olduğu gibi…”

Hayat Pahalılığı ödeneğinin yılda üç defaya çıkarıldığını anımsatan Başbakan Üstel, “Ancak hayat pahalılığı ödemek, pahalılığını çaresizce kabul etmek değildir. Öncelikle mutfağımızın temel girdilerinde fiyat indirimi ve denetimi hedefimizdir.

Kuzu etinde attığımız adımın, uygulamasını takip ederken, hangi yeni adımları atacağımızı da konuşacağız. Halkımızı, pahalılık canavarına yutturmayacağız.” dedi.