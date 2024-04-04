Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in bir süre önce, Brüksel’de yapılan görüşmede Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılmasına yönelik öneriler sunduğuna dair iddiaların siyasi kriz yarattığı bildirildi.

Alithia gazetesi “Hiç Yoktan Siyasi Fırtına” başlığıyla aktardığı haberinde, güneydeki hiçbir partinin Hristodulidis’in hangi öneriyi kabul ettiğini bilmediğini kaydederek, DİSİ ile AKEL’in, Ulusal Konsey’in toplanmasını ve Hristodulidis’in söz konusu öneriyle ilgili bilgilendirme yapmasını istediğini yazdı.

Gazete, DİSİ ile AKEL’in, Hristodulidis’in Kıbrıs sorununu tek başına yönetme ve bilgilendirme yapmadan öneriler kabul etme yetkisi bulunmadığını belirttiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da dün, Rum basınında çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptığını yazan gazete, Tatar’ın, Guterres tarafından öneri yapıldığı, Hristodulidis’in bu öneriyi kabul ettiği ve eğer kendisi de bu öneriyi kabul ederse, müzakerelerin yeniden başlayacağına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylediğini belirtti.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, Guterres’in hiçbir öneride bulunmadığını ve Hristodulidis’e yalnızca, eğer iki lider anlaşırsa, o zaman kendisinin de üçlü görüşme yapılması için hazır olduğunu söylediğini yazdı.

Fileleftheros gazetesi “Guterres Önerilerine Gölge Düşürüyor… İşgal Rejimi Başkan Hristodulidis’in Açıklamalarını Yalanlamaya Çalışıyor” başlıklı haberinde, henüz güneydeki siyasi partilerin bile söz konusu önerilerin içeriğiyle ilgili bilgisi yokken, Tatar’ın ofisinden konuya gölge düşüren bir açıklama yapıldığını ve Hristodulidis’in, Guterres’in lafını ağzına tıkamaya çalıştığının ifade edildiğini yazdı.

Gazete, hem Guterres, hem de Guterres’in kişisel danışmanı Maria Angela Holguin tarafından birtakım öneriler sunulduğu iddiasına da yer vererek, kimsenin bu önerilerin içeriğiyle ilgili bilgisi bulunmadığını kaydetti.

Haber, Politis gazetesinde “Tatar Egemen Eşitlik ve İleri Diyor”, Haravgi gazetesinde de “Tatar BM Genel Sekreterini Dinlemek İçin New York’a Gidiyor… Kıbrıslı Türk Lider Müzakereler İçin Henüz Ortak Zemin Bulunmadığını Savunuyor” başlığıyla aktarıldı.