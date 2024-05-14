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Girne’de 02-05-2024 tarihinde saat 15.00 sıralarında Dr. Halim Hocaoğlu Caddesi üzerinde bulunan otobüs terminali içerisinde Şüpheli görülen park halindeki KY 758 plakalı araçta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada araç içerisinde 25.263 gram ağırlığında ve hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu. Araç sürücüsü 24 yaşındaki Nijerya uyruklu üniversite öğrencisi Israel Oluwakorede Oyebola tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı .

Mahkemede yeminli şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı önleme şubesinde görevli polis memuru Kader Artan zanlının Kanunsuz uyuşturucu madde alma verme ve tasarruf ile KKTC’de ikamet izinsiz bulunma suçlarından Methaldar olduğunu söyledi.

Polis memuru Artan, zanlının Girne’de 15.00 sıralarında Dr. Halim Hocaoğlu Caddesi üzerinde bulunan otobüs terminali içerisinde Şüpheli görülen park halindeki KY 758 plakalı araçta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada araç içerisinde 25.263 gram ağırlığında ve hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile aracın direksiyon altındaki bölme içerisinde 50 Stg, 200 dolar ve 800 TL nakit paranın bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Zanlı Israel Oluwakorede Oyebola’nın suçüstü yakalandığını mahkemeye aktaran Artan, aynı gün narkotik ekipleri tarafından zanlının kalmakta olduğu Ozanköy’de bulunan evinde yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmadığını söyledi. Zanlının Nijerya uyruklu olduğu ve 29-11-2023 tarihinden bu yana KKTC’de ikamet izni olmadan bulunduğunu belirten Artan, zanlının 75 günü aşmayacak şekilde ileride mahkemesinde hazır bulunması için merkezi cezaevine gönderilmesini mahkemeden talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

(Kamalı Haber)-