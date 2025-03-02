“Esentepe kapalı spor salonu yıl sonu bitecek”

“Girne bölgesinde trafik ızdırabına adım adım son veriyoruz”

Ulusal Birlik Partisi(UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, KKTC vatandaşı istihdamında sosyal sigorta primine yüzde 80 destek vereceklerini belirtti.

UBP Genel Merkezinden verilen bilgiye göre Ünal Üstel, UBP Girne İlçe binasında Parti bölge örgüt başkanlarıyla bir araya geldi. Üstel, toplantıda Hükümetin yeni adımlarını paylaştı.

Ünal Üstel, "Girne'den müjdeliyorum. KKTC vatandaşı olan bir kişiyi bile istihdam edecek kurum ve kuruluşlara yüzde 80 sosyal sigorta prim desteği vereceğiz. Bununla birlikte KKTC vatandaşımız istihdam konusunda kolaylık yaşayacaktır. Biz konuşmuyoruz, iş yapıyoruz. Tüm enerjimizi halkımıza iş yapmaya harcıyoruz" dedi.

-Spor tesislerine yatırımlar

Girne’de spor tesisleri yatırımlarından da bahseden Üstel, Girne'de Taşkent, Dikmen, Dağyolu, Akdeniz ve Pınarbaşı'na çim saha yapımına başladıklarını, bazılarının tamamlandığını bazılarının yapımının sürdüğünü, Ertuğrul Apakan Spor Salonu ile Taekwondo Spor Tesisinin ise altyapı ve ısıtma sistemlerinin yenilendiğini söyledi.

Esentepe'ye kapalı spor salonu kazandırılacağını de belirten Üstel, "Son ihalesini yaptık. O bölgenin çok değer verdiği bir arkadaşımızın ismini bu salonumuza verdik. Bu yıl sonu bitecek. Biz halkımıza hizmetin haklı gururunu yaşıyoruz' ifadelerini kullandı.

-Yol çalışmaları

Tamamlanan ve devam eden yol çalışmaları hakkında da bilgi veren Başbakan Üstel, Girne bölgesinde trafik ızdırabına adım adım son vereceklerini vurguladı.

Alsancak-Lapta yolunun büyük bir kısmının bittiğini söyleyen Üstel, Çatalköy yolunun yapımına başlandığını, Dağ Yoluna el atıldığını, kısa bir süre sonra dağ yolunun yapımına başlanacağını söyledi.

Üstel, 2013 yılından beri bekleyen tüm yolları birer birer tamamlayacaklarını ifade etti.

-Girne’ye 2 hastane

Girne halkının da uzun zamandır beklediği hastaneye yakın zamanda kavuşacağını da belirten Başbakan, "Bu yıl sonuna kadar yeni hastanemizi bitireceğiz. Halkımıza açtığımız askeri hastaneyle birlikte Girne’de iki hastanemiz olacak. Aynı zamanda Lapta Sağlık Merkezimizde yenileme çalışmaları kısa zaman içerisinde bitecek" dedi.