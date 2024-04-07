Serdarlı Sestaları 9. Bahar Şenliği düzenlendi. Şenlik, gün boyu sürecek.

Şenlik kapsamında “Geç-Ser Belediyesi El Emeği, Üretim, Tasarım Atölyeleri Sergisi” de açıldı.

Köy meydanında yer alan şenlik açılışına Cumhurbaşkanı Vekili Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, bakanlar, yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Kıbrıs Türk kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen şenlikte, stantlar açıldı, oyunlar oynandı, konserler verildi.

Halkın ve çocukların bir araya geldiği, eğlendiği şenlikte konuşan Serdarlı Geçitkale Belediye Başkanı Halil Kasap, kültürü geleceğe taşımaya verdikleri öneme işaret ederek, şenliğin düzenlenmesinde emeği geçen katkı koyan herkese teşekkür etti.

Serginin de yer aldığı şenlikte, güzel bir gün geçireceklerini söyleyen Kasap, şenliğin düzenlenmesinde emeği geçen Serdarlı Kültür Derneği, muhtarlık ve belediye çalışanlarını kutladı.

-Üstel: “Et fiyatlarına uymayan kasapları kapatma kararlılığımız var”

Başbakan Ünal Üstel de, şenliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, Kıbrıs Türk kültürünün, Serdarlıya özel kültürün geleceğe taşınması amacıyla düzenlenen şenliğin önemine vurgu yaptı.

Serdarlılıları tebrik eden ve kültürün özelde bölgeye, KKTC’ye genelde dünyaya tanıtan bu etkinliklerin önemine işaret eden Üstel, hükümet olarak her etkinliği desteklediklerini ve her zaman katıldıklarını, vatandaşlarla bir araya geldikleri söyledi.

Üstel, bu vesile ile vatandaşların isteklerini de dinlediklerini belirterek, halkın refahını artırmak amacıyla çalıştıklarını, radikal kararlar aldıklarını kaydetti.

Örnek olarak et fiyatlarını veren Üstel, hükümetin özellikle tarım, hayvancılık alanına her türlü desteği verdiklerini, ödemeleri düzenli yaptıklarını anlattı.

Üstel, hayvancılık örgütleri ile protokoller imzalayıp, ete 550 TL tavan fiyat koyduklarını ancak bazı kasapların bunu suistimal ettiğini belirterek, vatandaşlardan fiyatlara dikkat etmelerini ve yüksek fiyatlı kasapları Ekonomi Bakanlığına iletmelerini istedi.

İlk tespitte uyarı diğer tespitlerde kapatmaya kadar karar alma kararlılıkları olduğunu ifade eden Üstel, amacın vatandaşların ete ulaşımını kolaylaştırmak ve hayvancılığı da korumak olduğunu söyledi.

-Töre

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, festivallerin kültürün yaşatılması aşısından taşıdığı öneme işaret ederek, kültürü örf adetleri olmayan toplumların olamayacağını vurguladı.

Serdarlının milli mücadele döneminde de önemli yer tuttuğunu, Serdarlı Sancağının barış harekatında da önemli bir rol oynadığını anlatan Töre, şu anda Türkiye Cumhuriyeti sayesinde huzur güven içerisinde yaşadıklarını söyledi.

Töre, şenliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkesi kutladı ve güzel bir gün diledi.

Şenlik, konuşmaların ardından halk dansları gösterisiyle başladı.