Baraka Tiyatro ekibinin hazırladığı Shakespeare'in Şen Kadınları oyunu Mağusa'da sahnelendi.

Yapılan açıklamaya göre Bağımsızlık Yolu’nun organizasyonunda yapılan gösterim, Mağusa’da izleyicilerin beğenisini topladı.

Oyun sonunda kısa bir konuşma yapan Baraka tiyatro sorumlusu Nazen Şansal, İsias davasının takipçisi olduklarını ifade ederek, 19 Nisan'da Lefkoşa'da yapılacak “adalet yürüyüşüne” katılım çağrısı yaptı.

Şansal, oyunun mesajlarına alkışlarıyla katılan seyirciye ve organizasyonu yapan Bağmsızlık Yolu Mağusa bölge örgütüne teşekkürlerini sundu. Mağusa bölge sorumlusu Sevgül Uzkan da Baraka Kültür Merkezi ile dayanışmalarının önemine işaret ederek, salonu sağlayan Mağusa Belediyesi'ne teşekkür etti.

- Shakespeare'in Şen Kadınları'nın bir sonraki durağı Girne

Baraka Tiyatro ekibinin Shakespeare'in Şen Kadınları oyununun turne programının bir sonraki durağı Girne olacak. Oyun, 20 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

Shakespeare karakterlerinin günümüze gelmesiyle kadın özgürleşmesi ve emekçilerin sorunlarını mizahi bir dilde işleyen oyuna, 12 yaş üzeri tüm tiyatro severler davet ediliyor.

Biletler, 50TL olup Bağımsızlık Yolu Girne örgütünden veya oyun günü kapıdan alınabilecek.