Başbakan Ünal Üstel, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) heyetini kabulündeki konuşmasında, “Eğitimi olduğu yerden daha ileriye götürme hedefimiz var” dedi.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Üstel'in YÖDAK Başkanı Turgay Avcı ve YÖDAK üyeleriyle görüşmesinde, yükseköğrenimin ileriye taşınması adına yapılanlar ve yapılması gerekenler konuşuldu.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel, kabulde yaptığı konuşmada; hükümet olarak KKTC’deki üniversiteleri daha iyi noktaya getirme hedefinde olduklarını vurgulayarak, bu amaçla YÖDAK’la birlikte ortak çalışmalar yapmayı istediklerini vurguladı.

Üstel, “Yükseköğrenimin gelişmesi adına, YÖDAK’la birlikte nasıl çalışmalar yapabiliriz diye fikir alışverişinde bulunmak üzere bir araya geldik. Ülkemizin lokomotif sektörlerinden biri olan eğitimi daha ileriye götürme hedefimiz var” dedi.

Üçüncü dünya ülkelerinden KKTC’deki üniversitelere gelen öğrenciler için bir takım çalışmalar yapıldığını anımsatan Üstel, “KKTC ekonomisinin gelişmesinde lokomotif sektörlerden biri olan üniversitelerimizin ve yükseköğrenimin gelişimini sağlamak adına çalışmalarımızı devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

-Avcı

YÖDAK Başkanı Turgay Avcı da konuşmasında, başbakanı yükseköğrenim konusunda bilgilendirmek ve süreçle ilgili düşüncelerini aktarmak için ziyaret ettiklerini söyledi.

Avcı, “Hükümetin önerilerini ve düşünceleri dinleyerek eğitimi daha ileri götürme amacındayız" dedi.