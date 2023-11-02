Mısır, İsrail'in yoğun saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’ndeki yaklaşık 7 bin yabancının Refah Sınır Kapısı’ndan tahliye edilmesine yönelik hazırlıkların başlatıldığını duyurdu.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı İsmail Hayrat, ülkesindeki büyükelçiler ve yabancı misyon temsilcileriyle bir araya geldi.

Gazze’deki yabancı uyruklu vatandaşların tahliyesine ilişkin hazırlıkların ele alındığı toplantıda Hayrat, “60'tan fazla ülkenin pasaportuna sahip yaklaşık 7 bin kişinin tahliyesi için hazırlıkların sürdüğünü” ifade etti.

Açıklamada, tahliyelerin Refah Sınır Kapısı’ndan gerçekleştirileceği belirtilirken zamanına ilişkin bilgi verilmedi.

Mısır ve Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı Medya Direktörü Vail Ebu Muhsin, dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, 110 üçüncü ülke vatandaşının Gazze’den ayrılarak Mısır’a geçtiğini söylemişti.

- İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 18’e yükselirken, Kassam Tugaylarının elinde 242 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinli öldürüldü, en az 32 bin kişi yaralandı.

İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 134 Filistinliyi öldürdü.

Gazze'de binlerce yaralı ve sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesini hedef gösteren İsrail ordusu, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 49 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.