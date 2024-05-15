Hamitköy’de iki kişi uyuşturucu suçundan tutuklandı.

Hamitköy’de M.F.’nin (E-32) üzerinde ve evinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 28 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 500 ABD Doları nakit para tespit edilerek emare olarak alındı.

M.F. ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan J.J.R.(K-20) tutuklandı.

-Lefkoşa’da bir kişi sahte fatura düzenlemekten tutuklandı

Lefkoşa’da 21 Mart 2022 ve 6 Ekim 2022 tarihlerinde A.Ş.D.’nin (E-35) yurt dışından satın aldığı tıbbi ürünler için sahte faturalar düzenleyip, faturaları ön izin alabilmek için İlaç ve Eczacılık Dairesi ile Gümrük ve Rüsumat Dairesi’ne beyan etmek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edildi.

A.Ş.D. tutuklandı.

-Hırsızlık yaptı, iki yıl sonra KKTC’ye giriş yaptığı sırada tespit edildi

2022 yılında Karşıyaka’da faaliyet gösteren bir restoranda çalışan H.P.’nin (E-25) kasa çekmecesinde muhafaza edilen restoran işletmecisine ait kredi kartını alıp tasarrufuna geçirdikten sonra, karttan toplam 13 bin 138 TL para harcamak suretiyle çaldığı tespit edildi.

H.P. dün KKTC’ye giriş yaptığı sırada tutuklandı

-Üç kişi hırsızlıktan tutuklandı

Tuzla’da 8-13 Mayıs tarihleri arasında bir evin mutfak kapısı hasara uğratılarak eve girildikten sonra, 4 av tüfeği, kimlik kartları, seyyar tüp ocağı ile 10 kiloluk tüp gaz ve bahçedeki su deposunda monteli olan su motoru çalındı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.I.(E-19), K.T.(E-19) ve B.Y.(E-19) tespit edilerek tutuklandı.

Yapılan ileri sorgulamada, bahse konu şahısların, Mutluyaka’da park halinde bulunan bir şahsa ait kamyon aracın sol dış kısmındaki iki adet aküyü de çaldıkları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında ayrıca, zanlı A.I.’nın evinde yapılan aramada, 211 av tüfeği fişeği, B.Y.’nin tasarrufunda ise 2 av tüfeği, 68 av tüfeği fişeği ve 1 paket hava tüfeği mermisi tespit edilerek emare olarak alındı.

-Bar işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldı

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir barda bugün polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde, işletmenin mekan kapatma saatine uymayarak faaliyette olduğu tespit edildi, bar işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-İzinsiz alkollü içki satan işletmeciler aleyhinde yasal işlem başlatıldı

Güzelyurt’ta polis tarafından dün yapılan asayiş ve trafik denetimleri kapsamında, bölgede faaliyet gösteren eğlence mekanlarında yapılan kontrolde, üç işletmenin geçerli alkollü içki satış ruhsatı olmadığı halde, izinsiz olarak alkollü içki tasarruf edip satışa sunduğu tespit edildi, işletmeciler aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-KKTC’de ikamet izinsiz bulunan 8 kişi tespit edildi

Ülke genelinde dün polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 8 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Araç yangını

Hamitköy’de Ortaklar Market önünde dün Chınedu Damıan Nwoye (E-36) kullanımındaki EV 580 plakalı kamyonet araçta seyir halinde olduğu sırada, muhtemelen aracın arka far kablolarının kısa devre yapması sonucu araçta yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, aracın sol arka farı, kaportası ve araç içerisinde taşıdığı karton kutular yanarak zarar gördü.





