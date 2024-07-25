Üstel, Güzelyurt ve bölge halkıyla bir araya geldi

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan ve Başbakan Ünal Üstel, bölge ziyaretleri çerçevesinde Güzelyurt ve bölge halkıyla bir araya geldi.

Bölge ziyaretinde Üstel’e, eşi Zerrin Üstel, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Güzelyurt İlçe Başkanı Mutlu Atasayan, Maliye Bakanı Özdemir Berova, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Güzelyurt Milletvekilleri Ali Pilli ile Ziya Öztürkler ve bölgedeki UBP'liler eşlik etti.

-Üstel

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Üstel burada yaptığı konuşmada, sıcak havaya rağmen etkinliğe katılarak, kendilerine büyük ilgi gösteren bölge halkına teşekkür etti ve Güzelyurt’un, UBP’nin kalbindeki yerinin her zaman ayrı olduğunu vurguladı.

-“Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren halkımızın refahı için çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz”

Başta Güzelyurt olmak üzere, her bölgenin, halkın beklentilerini, taleplerini istikrar ve kararlılıkla çözmeye devam edeceklerini söyleyen Üstel, şunları kaydetti:

“Biz halkımıza, hep şunu söylüyoruz. Bu devletin, vatandaşımızın ihtiyacı olan reformları tamamlamak, üreten kesimlere, sanayicimize, narenciyecimize, turizmcimize, esnafımıza destek olmak sözümüzdür, önceliğimizdir. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren halkımızın refahı için çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz.”

Çalışmalarına 2013 yılında başlanan Güzelyurt-Lefke yolunu kendilerinin bitirdiğini hatırlatan Üstel, “Biz göreve geldik ve bitirdik. Bu yol neden bitirilemedi? Çünkü arada istikrarsız hükümetler görevdeydi. İstikrar demek, kesintisiz hizmet, daha güçlü bir altyapı demek” şeklinde konuştu.

Türkiye’den KKTC'ye Su Temin Projesi'nin Güzelyurt bölümü ile ilgili güncel bilgiler aktaran Üstel, “Son etabı yılsonu bitirme hedefindeyiz. Artık Güzelyurt’ta hem narenciyeci hem de tarımla uğraşan insanımız Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen su ile buluşacaktır” dedi.

-“Güzelyurt’a yatırımlar artarak devam edecek”

Her müzakere sürecinde pazarlık konusu yapılan Güzelyurt’un yatırımdan uzak kaldığını hatırlatan Üstel, Güzelyurt’a yatırımların artarak devam edeceğini ve Güzelyurt’un ilelebet KKTC’nin bir ilçesi olarak kalacağını söyledi.

Yıllardır atıl duran Güzelyurt Hastanesi’nin tamamlanması için gerekli adımları attıklarını , gerekli kaynağı sağladıklarını ifade eden Başbakan Üstel, projenin kısa zamanda biteceği, hastanenin yakında hizmete gireceği müjdesini verdi.

Başbakan Üstel, “Güzelyurt’un en büyük geliri narenciyedir. Bizim narenciyecilere verdiğimiz teşviki geçmiş tarihte hiçbir hükümet verememiştir. Bütün sıkıntıların hepsini göğüsledik. Gerekli dersleri çıkardık. Hepsini ödedik. Aynı zamanda Güzelyurt’un ihtiyacı olan soğuk hava deposunu bölgeye kazandırıyoruz” diye konuştu.

Başbakan Üstel şöyle devam etti:

“Güzelyurt’un sahili çok, ama Güzelyurt’ta yaşayan insanımız denizle buluşamıyor. Bu konuda Güzelyurt Belediyesi ve hükümetimiz ortak çalışma yapmıştır. Güzelyurt’un insanını, denizle buluşturmak ve bölgenin turizmden pay almasını sağlamak için bir çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Bölge gençleri için de mesajlar veren Üstel, Güzelyurt ilçesi sınırları içinde kırsal kesim olan yerlerde gençler için kırsal kesim arsaları dağıtacaklarını, olmayan yerlerde de gençler için sosyal konut inşa ederek, bölgelerinde kalmalarını sağlayacaklarını ifade etti.

Üstel ayrıca, “Güzelyurt’ta istihdam sorununu çözmek adına büyük ölçekli projelerin yapılmasını sağlamak için gerekli çalışmaları başlatmış durumdayız” dedi.

-Plaket takdimi

Konuşmaların ardından uzun yıllar Ulusal Birlik Partisi’ne emek vermiş eski İlçe Başkanları, Örgüt Başkanları ile Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarına hizmet plaketleri takdim edildi.

Vefat eden eski ilçe başkanlarının anonsu sırasında duygusal anlar yaşandı.