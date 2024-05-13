Ürdün’den Güney Kıbrıs’a gelen 18 mürettebatlı iki itfaiye helikopterinin hazır olduğu belirtildi.
Fileleftheros gazetesi, Ürdün’den gelen iki itfaiye helikopterinin, önümüzdeki dönemde yangın söndürme çalışmalarına katılacağını yazdı.
Baf'a bir hafta önce getirilen helikopterlerin hazırlık dönemini dün tamamladığını yazan gazete, helikopterlerin bugün itibarıyla gerekmesi halinde müdahalede bulunacağını kaydetti.
Habere göre, Ürdünlü ekip, Güney Kıbrıs’ın kiralayacağı uçuş unsurlarının gelmesine kadar Güney Kıbrıs’ın uçuş unsurlarını destek sağlayacak.