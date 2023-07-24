Nakit para ve bankamatik kartı çalınmasıyla ilgili zanlı olarak görülen A.Ç.(E-50) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 17 Temmuz’da saat 15.00 sıralarında, Girne'de Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir binanın basamaklarında unutulan cüzdan ile içerisinde muhafaza edilen toplam 7.000 TL nakit para ve bankamatik kartı çalınmasıyla ilgili bir kişi tutuklandı. Olayın polisin bilgisine gelmesine müteakip yürütülen soruşturmada meselede zanlı olarak görülen A.Ç.(E-50), dün Girne’de tespit edilerek tutuklandı.