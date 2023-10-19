Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'nin güneyinde, İsrail'in yoğun bombardımanından kaçan Filistinliler için bir kamp kurdu.

UNRWA, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde İsrail saldırılarından kaçanlar için yaklaşık 60 çadırdan oluşan bir kamp oluşturdu.

Bölgedeki özel bir mülkün üzerine konulan çadırlar, İsrail'in 7 Ekim'den beri sürdürdüğü yoğun hava saldırılarından sonra kurulan ilk kamp oldu.

Gazze'nin kuzeyinden kaçmak zorunda kalan ailelerin yerleştirildiği kampla ilgili UNRWA'dan ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne aralıksız olarak sürdürdüğü saldırılar nedeniyle bugüne kadar yüz binlerce Filistinli bölgenin kuzeyinden güneyine kaçmak zorunda kaldı.

- İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk 3 bin 785 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 73 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.