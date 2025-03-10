Avusturya'da, Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi'nde başlayan ve 5 gün sürecek 68'inci Uyuşturucu Maddeler Komisyonu'nun açılışında konuşan Waly, sentetik maddelerin artışına bağlı olarak uyuşturucu pazarının genişlemesi ve bu durumun yol açtığı küresel sorunları anlattı.

Waly, bu yılki komisyon toplantısında 2 binden fazla katılımcının yer alacağını ve 179 yan etkinliğin düzenleneceğini kaydederek, bu kadar yüksek katılım ve çalışmanın uyuşturucuyla mücadelede atılacak yeni adımlar açısından önemli olduğunu kaydetti.

Sentetik uyuşturucuların etkisiyle yasa dışı uyuşturucu pazarının daha da öngörülemez hale geldiğine işaret eden Waly, daha önce rastlanılmayan ülke ve bölgelerde sentetik uyuşturucu üretim laboratuvarlarının ortaya çıktığını, bugüne kadar UNODC'ye 1300'den fazla "psikoaktif" maddenin bildirildiğini ifade etti.

Waly, "Uyuşturucu pazarları değiştikçe, kullanım ve zarar modelleri de değişiyor. Günümüzde çoğu insanın erişebildiği uyuşturucu çeşitliliği, geçmişe göre daha fazla, daha güçlü ve daha zararlı hale geldi. Aynı anda birden fazla uyuşturucu kullanımı (çoklu uyuşturucu kullanımı) daha yaygın ve karmaşık bir hal alırken, tedaviye ihtiyaç duyanların çoğu, özellikle kadınlar ve savunmasız gruplar, bu tedaviye erişemiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Küresel uyuşturucu görünümündeki bu değişime rağmen ülkelerin işbirliği ve siyasi kararlılık hususunda benzer bir çaba ortaya koymadığına değinen Waly, birçok ülkenin içe kapandığını, küresel işbirliğine hem siyasi hem de finansal olarak daha az yatırım yapıldığını belirtti.

"Bu yaklaşımlar, dünya uyuşturucu sorunu için ciddi sonuçlar doğuruyor. Bir yerdeki üretim, imalat ve kaçakçılık, başka yerlerde doğrudan ve yıkıcı sonuçlara yol açabiliyor. Uyuşturucular ve öncül maddeler sınırları aştığında, sadece organize suç kazanıyor." ifadelerini kullanan Waly, bu komisyonun işbirliğini güçlendirme ve yeni sınamalara karşı ortak stratejiler belirlenmesi açısından önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Yeşilay da 5 gün sürecek komisyonda Türkiye'nin uyuşturucu ve bağımlılık alanında yürüttüğü mücadele, deneyim ve önerilerini etkinliklerle anlatacak.