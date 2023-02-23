“Öğrencilere Özel Deprem Destek Paketi”nin yarın yapılacak son hazırlıkların ardından açıklanacağı duyuruldu

Lefkoşa, 22 Şubat 23 (TAK): Deprem bölgesinde yaşayan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde öğrenim gören üniversite öğrencilerine yönelik alternatifli eğitim modelleri ve destek konuları hakkında Başbakanlıkta olağanüstü toplantı yapıldı.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantı Başbakan Ünal Üstel başkanlığında Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Maliye Bakanı Alişan Şan, YÖDAK Başkanı Turgay Avcı ve KKTC’de eğitim veren 21 üniversitenin rektörlerinin katılımıyla yapıldı.

Toplantıda felaket bölgesinde yaşayan, birinci derecede yakınlarını, ailelerini, evlerini ve gelir kapılarını yitirmiş öğrencilere destek olabilmek için alınabilecek kararlar görüşüldü.

Deprem bölgesinde yaşayan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinde öğrenim görenler için “Öğrencilere Özel Deprem Destek Paketi”nin yarın yapılacak son hazırlıkların ardından açıklanacağı duyuruldu.