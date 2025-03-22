Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ile İsrail arasında şiddetin tekrar artabileceğinden endişe ettiklerini bildirdi.

UNIFIL Sözcüsü Andrea Tenenti, yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'dan İsrail'e doğru 4 roketin atılmasının ardından iki ülke arasında şiddetin yeniden artabileceği uyarısında bulundu.

Lübnan'dan sabah saat 07:30 civarlarında İsrail'e 4 roketin fırlatılmasının ardından İsrail'den derhal misillemelerin başladığına işaret eden Tenenti, UNIFIL olarak bölgede şiddetin yeniden artmasından endişe ettiklerine vurgu yaptı.

Tüm tarafları sakin olmaya davet eden Tenenti, özellikle birkaç aydan beri bölgeye geri gelen istikrarın korunması uyarısında bulundu.

Bölgede olabilecek herhangi bir gerilimin istenmeyen sonuçlara yol açabileceğine dikkati çeken Tenenti, "Durum hala çok kritik, bizler de tarafları sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tenenti, UNIFIL bünyesindeki askerlerin de bulundukları lokasyonlarda görevlerini yerine getirdiklerini belirtti.

İsrail ordusu, Lübnan’dan İsrail’in kuzeyine atılan 3 füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiğini duyurmuştu.

- Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes ve ihlaller

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan makamlarının verilerine göre, İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda en az 94 kişi hayatını kaybederken 288 kişi de yaralandı.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürüyor.