Fricker, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın Şubat 2022'de başladığını hatırlatan Fricker, bu süreçte ülkedeki her 5 çocuktan 1'inin yakın bir akrabasını veya arkadaşını kaybettiğini belirtti.

Fricker, BM tarafından doğrulanan rakamlara göre, savaşın başlangıcından bu yana 2 bin 520'den fazla çocuğun öldürüldüğünü veya yaralandığını kaydederek, gerçek sayının muhtemelen çok daha yüksek olduğunu dile getirdi.

Ukrayna'daki durumun daha da kötüye gittiğini vurgulayan Fricker, "2023'e kıyasla 2024'te çocuk kayıplarında yüzde 50 artış oldu. Hiçbir yer güvenli değil. Okullar, doğumhaneler ve çocuk hastaneleri saldırılardan etkilendi. BM'nin doğruladığı verilere göre, toplamda yaklaşık 780 sağlık tesisi ve 1600'den fazla okul hasar gördü veya yıkıldı." ifadelerini kullandı.