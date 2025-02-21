Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Filistinlilere ateş açtı.

Refah kentinin Cineyne Mahallesi'nde açılan ateş sonucu Hana Tevfik el-Guti isimli kadının yaşamını yitirdiği aktarılan haberde, İsrail askerlerinin kuzeydeki Gazze kentinin Şucaiyye Mahallesi ile bazı noktalarda da makineli tüfeklerle ateş açtığı belirtildi.

Haberde, İsrail'in 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde açtığı ateş ve hava saldırıları sonucu birçok kişinin öldüğü veya yaralandığı hatırlatıldı.

-⁠ ⁠⁠Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmış, İsrail ordusu 9 Şubat'ta Netzarim Koridoru'ndan çekilmişti.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Esir takasının ilk altı turunda, İsrail hapishanelerindeki 1135 Filistinli esir ile Gazze'deki 19 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada toplam 1900’ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.