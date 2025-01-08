Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 2025’in ilk 7 gününde Gazze’de en az 74 çocuğun öldürüldüğünü bildirerek, yeni yılın Gazze'deki çocuklar için daha fazla ölüm ve acı getirdiğine işaret etti.

UNICEF, Gazze'deki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı

Açıklamada ifadelerine yer verilen UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, "Gazze'deki çocuklar için yeni yıl, saldırılar, yoksunluk ve artan soğuk hava etkisiyle daha fazla ölüm ve acı getirdi. Bir ateşkesin sağlanması artık gecikmiş bir zorunluluktur. Çok sayıda çocuk hayatını kaybetti veya sevdiklerini yitirdi. Yeni yıl trajediyle başladı." vurgusu yaptı.

Yeni yılın ilk 7 gününde en az 74 çocuğun öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, kış koşullarıyla birlikte temel barınma imkanlarının yetersizliğinin de çocuklar için ciddi bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, 1 milyondan fazla çocuğun derme çatma çadırlarda yaşadığı ve 15 aylık süreçte çok sayıda ailenin yerinden edildiği Gazze’de çocukların aşırı risklerle karşı karşıya olduğu belirtilirken, "26 Aralık’tan bu yana 8 yenidoğan ve bebek, hipotermi nedeniyle hayatını kaybetti, bu durum vücut sıcaklığını düzenleyemeyen küçük çocuklar için ciddi bir tehdit." uyarısı yapıldı.

Gazze’de insani durumun da kontrolden çıktığı aktarılan açıklamada, bölgeye giren yardım tırlarının sayısının temel ihtiyaçları karşılamaktan çok uzak olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, kısıtlı sayıda faaliyet gösteren hastanelerin ihtiyaçlara cevap veremez durumda olduğu, sivil altyapının tahrip edilmesiyle ailelerin gıda, temiz su, hijyen ve sağlık hizmetlerine erişiminin daha da zorlaştırdığı ifade edildi.

İsrail tarafından düzenlenen baskının ardından işlevsiz hale gelen Kamal Advan Hastanesi'nin, Gazze’nin kuzeyinde pediatri bölümü bulunan tek hastane ve işleyen tek tıbbi tesisi olduğu belirtilen açıklamada, hastanenin kullanılmaz hale getirilmesinin bölgedeki tıbbi hizmetlerin zaten kritik olan durumunu daha da kötüleştirdiği vurgulandı.