Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Gazze Şeridi’nde Nasır Hastanesi'ni hedef alan saldırılarında sivillerin yanı sıra gazetecilerin hayatını kaybetmesini şiddetle kınadı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında "Genel Sekreter, İsrail'in bugün (dün) Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ni hedef alan saldırılarında Filistinlilerin öldürülmesini şiddetle kınıyor. Ölenler arasında sivillerin yanı sıra sağlık personeli ve gazeteciler de bulunuyor." dedi.

Bu son korkunç ölümlerin, sağlık personeli ve gazetecilerin çatışmanın ortasında hayati önem taşıyan görevlerini yerine getirirken karşılaştıkları aşırı riskleri gözler önüne serdiğini belirten Dujarric, "Genel Sekreter, sağlık personeli ve gazeteciler de dahil olmak üzere sivillere her zaman saygı gösterilmesi ve korunmaları gerektiğini hatırlatıyor." diye konuştu.

Dujarric, Genel Sekreter'in bu öldürmelerin derhal ve tarafsız bir şekilde soruşturulması çağrısında bulunduğunu tekrarlayarak, "Genel Sekreter, ayrıca derhal ve kalıcı bir ateşkes, Gazze genelinde sınırsız insani yardım erişimi ve tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısını yineliyor." ifadelerini kullandı.