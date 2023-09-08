Çatalköy-Esentepe Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun beşincisi 16 Eylül’e dek sürecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sempozyuma bu yıl Kuzey Kıbrıs dahil, Türkiye, ABD, İtalya, İrlanda, Letonya, Almanya, Fransa, İran ve Rusya’dan 70 akademisyen, sanatçı ve katılımcı Vounous için seramik, tunç, cam çalışmalar üretiyor.

Çatalköy Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok konuyla ilgili açıklamasında, Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu’na Türkiye’de temaslarda bulunduğundan dolayı katılamayacağını bildirdi.

Kırok, “Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği heyeti ile KKTC belediyelerine yönelik bilgi ve tecrübe paylaşımı programları kapsamında Ankara ve Konya’da temaslarda bulunduğumdan dolayı yarınki açılış gecesine katılamıyorum” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kırok şunları kaydetti:

“1-16 Eylül arasına yayılan bir programımız var. Seramik sanatçıları, heykeltraşlar, Türkiye ve dünyadan öğretim görevlilerinden oluşan çok değerli, gönüllü kişiler burada buluşacak. Burada üretilen eserler halkla paylaşılacak. 9 Eylül’de açılış törenimiz var. O gece buraya gelecek misafirlerimiz beş bin yıllık bir zaman tünelinden geçecek.

Bu 5 bin yıllık geçmişi günümüze uyarlayarak yeniden canlandıran proje Başkanı seramik sanatçısı sevgili hocam Rauf Ersenal ve çalışma arkadaşlarıyla birlikte kendisine, ada tarihimiz adına vermiş olduğu bu büyük, saygın ve onursal emekleri için teşekkür ederim. En kısa zamanda bir araya gelerek, başlatılan ve önemli gelişmeler kaydedilen bu projenin devamı konusunu mutlaka değerlendireceğiz kanısındayım.

Vounous’un, artık, yalnızca Çatalköy ile sınırlı olmadığını ülkemiz için de son derece önem kazandığına ve bunun devamının gerekliliğine, yürekten inananlardanım.

Büyük töreni yapacağımız 9 Eylül Cumartesi akşamı saat 18.00’de tüm halkımızı Vounous’a davet ediyorum. Çatalköy-Esentepe Belediyesi olarak buna bir kez daha vurgu yaparak halkımıza en güzelini sunmak için görevdeyiz ve bunda da başarılı olacağımıza yürekten inanıyorum.”