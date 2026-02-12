Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin ülkenin güneydoğusunda bulunan El-Tanf askeri üssünden tamamen çekildiğini açıkladı. Güvenlik kaynaklarının aktardığına göre, koalisyona ait askeri araçlardan oluşan bir konvoy üssü terk ederek Ürdün topraklarına geçti.



Böylece Suriye çölünde stratejik öneme sahip en hassas askeri noktalardan birindeki çekilme sürecinin tamamlandığı bildirildi. Gözlemevi'nin açıklamasında, koalisyon güçlerinin bölgeden ayrılmasının ardından Suriye ordusunun üsse giriş yaptığı, yeni askeri mevziler oluşturduğu ve güvenlik önlemlerini artırdığı ifade edildi.

Gözlemevi'ne göre geri çekilme faaliyeti, yabancı ülkelerden askeri unsurların ülkede konuşlandırılmasına yönelik yeniden değerlendirmelere ilişkin daha kapsamlı tartışmaların ortasında gerçekleşti.,

STRATEJİK BİR NOKTA

Suriye, Irak ve Ürdün sınırlarının kesişim noktasında yer alan El-Tanf askeri üssünün yıllar boyunca koalisyon güçleri tarafından kullanıldığı ve üs çevresindeki 55 kilometrelik bölgenin Suriye'nin doğu çölünü ve kilit ikmal yollarını gözlemlemek için stratejik bir nokta görevi gördüğü biliniyor.