Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, iş sağlığı ve güvenliğinin, çalışanları hayata bağlayan en önemli tedbirler olduğunu belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Gardiyanoğlu, Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği tarafından düzenlenen “İş Sağlığı ve Güvenliğinde Taşeronun Sorumlulukları” konulu eğitime katıldı.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Toplantı Salonu’nda yer alan etkinlikte, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Mimar Hasan Kolozali tarafından birlik üyelerine sunum yapıldı.

-Gardiyanoğlu: "İş sağlığı ve güvenliği bir kültür"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Gardiyanoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, iş sağlığı ve güvenliğinin bir kültür olduğunu ifade ederek, her çalışanın bir can taşıdığına işaret etti. Gardiyanoğlu, "Söz konusu olan çalışanların hayatıdır" dedi.

Sektörün içinden gelen bir kişi olarak iş sağlığı ve güvenliğine öncelik verdiğini belirten Gardiyanoğlu, eğitimin, dalga dalga inşaat sektörüne yayılmasını diledi.

İş sağlığı ve güvenliğinin, çalışanları hayata bağlayan en önemli tedbirler olduğunun altını çizen Gardiyanoğlu, özellikle iş kazalarının en yaygın yaşandığı inşaat sektöründe, taşeronların bilinçlendirilmesi ve eğitilmesinin son derece önemli olduğunu kaydetti.