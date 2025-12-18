Ulukışla köy yolunda bu sabah meydana gelen trafik kazasında 21 yaşındaki sürücü Gizem Gümüşsoy hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 10.25’te meydana gelen kazada sürücü Gizem Gümüşsoy, yönetimindeki MU 366 plakalı araçla seyrettiği esnada sağa meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti, yoldan çıkarak ağaca çarptı.

Kazada ağır yaralanan araç sürücüsü, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.