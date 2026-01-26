(Kamalı Haber) - Lefkoşa'da Uluhan oto galeriye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili tutuklanan Mehmet Dohan mahmeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Süleyman Talu olayla ilgili bulguları aktardı. Talu , zanlının 6 Ocak 2026’de Lefkoşa’da meydana gelen “Taammüden Adam Öldürmeye Teşebbüs”, “Ağır Yaralama”, “Yaralama”, “Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu”, “Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu”, “Meskûn Mahalde Ateş Açma” ve “Kasti Hasar” suçlarından tutukladığını anımsattı. Polis, A.K'ün 6 Ocak tarihinde Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren Uluhan Oto Galeri’ye saat 10.00 raddelerinde silahlı saldırı düzenlendiğini belirtti. Polis, zanlının Ferdi Yıldırım ve aranan şahısların temin ettiği silah ile işletmeye 6 el ateş açarak galeri içerisinde bulunan Hidayet Duran’ın sol ayak bileği ve kalçasından, Eyüp Bilgi’nin ise sağ bacağından vurulduğunu kaydetti. Polis, meydana gelen olayda araçlarda da hasar oluştuğunu ifade etti. Polis, zanlının olyla ilgili aranan şahsı aracıyla iskele bölgesine götürerek feri fail suçunu işlediğini söyledi. Polis, incelenen kamera görüntülerinde zanlının aranan şahsı İskele de bir siteye bırakırken görüldüğünü belirtti. Polis, mesele ile ilgili daha önce tutuklanan Ertan Yılmaz'ın olayda kullandığı aracı bir galeriden aldığını kurşunlamadan sonra zanlının aracı galeriye geri bıraktığını kaydetti. Polis, galerinin kamera görüntülerinin inceleneceğini belirtti. Polis, mesele ile ilgili bir ifade alındığını iki ifade daha alınacağını söyledi. Polis, aranan şahıslar, alınacak ifadeler olduğunu belirtti. Polis, zanlının cep telefonunu vermediğini ve telefonunun arandığını da kaydederek zanlının üç gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Zanlının avukatı müvekkilinin galeride çalıştığını ve her gün araç alıp bıraktığını söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Jale Ergüden zanlının üç gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.