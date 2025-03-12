Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, tarihi yapılarda devam eden restorasyon çalışmalarında incelemelerde bulundu.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Uluçay, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve UNDP tarafından uygulanan Kültürel Miras Teknik Komitesi projeleri Agia Paraskevi Kilisesi ve Latinler’in Aziz George anıtında devam eden restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı. Uluçay, ülkenin tarihi değerlerine gelecek nesillere aktarılması adına sahip çıkılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Avrupa Birliği, UNDP ve Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin ülkedeki tarihi değerlerin ayakta kalabilmesi için önemli olduğunu söyleyen Uluçay, Gazimağusa için çalışmalara imza atan Dr. Okan Dağlı ile belediyede görevli ve esasen arkeolog olan Kaleiçi Restorasyon ve Kültürel Miras Sorumlusu Hüseyin Küçüksu’nun iş birliği ile Gazimağusa Belediyesi’nin yaptığı işlere değindi.

Uluçay, kent tarihine ışık tutan bu yapıların gelecek nesillere de aktarılması adına canla başla çalışan herkese teşekkür etti.