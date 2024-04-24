Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Gülseren Plajı’nın Karakol bölgesine yakın olan kısmında, kısa bir zaman içinde belediye tarafından hazırlanacak bir tesisle birlikte halk plajı olarak hizmet vermeye başlayacağını bildirdi.

Uluçay, yaptığı açıklamada, birçok Mağusalı'nın çocukluğunda ilk kez denize girdiği bölge olan Gülseren Plajı’nın Karakol Bölgesi'ne yakın olan kısmında belediye tarafından hazırlanacak halk plajı ile şehrin denizle daha fazla noktada buluşabilmesi adına önemli ve sevindirici bir gelişme olarak niteledi.

Uluçay, “Denizlerimizin tüm halkımız için erişilebilir olması adına çalışmaya devam edeceğiz” dedi.