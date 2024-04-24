İspanya polisi, Avrupa'nın en büyük sahte para basma tesisine düzenlenen operasyonda 10 Çin vatandaşının yakalandığını duyurdu.

İspanya Ulusal Polisinden yapılan yazılı açıklamada, Toledo kentinde sahte madeni 2 avroların basıldığı, depodan dönüştürülen tesise baskın yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, operasyonda Avrupa'da sahte madeni para basan en önemli suç örgütlerinden birinin elebaşları olduğu belirtilen 10 Çin vatandaşının yakalandığı ifade edildi.

Suç örgütünün bugüne kadar 100 bini İspanya'da olmak üzere Avrupa genelinde dağıtılan 500 binden fazla 2 avroluk madeni para bastığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, soruşturmanın 2018'de başlamasına rağmen, suç örgütünün kendisini iyi gizlemesi, üretim noktalarını sürekli değiştirmesi ve çok iyi kalitede yapılan sahte 2 avroların izlenmesindeki zorluklar nedeniyle araştırmaların güçlükle ilerlediği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, son yıllarda Avrupa'da aktif olan en büyük sahte madeni basan suç örgütünün 2019'da Madrid'in Fuenlabrada ilçesinde, 2021'de ise Barselona'da üretim yaptıklarının belirlendiği kaydedildi.

Verilen bilgilerde her bir 2 avroluk sahte madeni paranın basılması için kullanılan malzemeye 80 sent harcandığı belirtildi.

İspanya Ulusal Polisinin operasyonuna Katalonya yerel polisi ve Avrupa Polis Teşkilatının da destek verdiği aktarıldı.