Eski Maraş sakinlerinden Dimitri Lordos ile oğlu Andreas Lordos, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçayı ziyaret etti.

Gazimağusa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, eski Maraş kentinin simge isimlerinden, Lordos ailesinden Dimitri Lordos ziyaretinde, "Maraş’ın açılıp eski haline dönmesini özlemle bekleyen ancak Maraş’ın açılmasından bir süre önce hayatını kaybeden" babası Andreas Lordos’tan anı olarak kalan, Maraş’ın 1974 yılı öncesindeki halini yansıtan fotoğrafı Uluçay’a armağan etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Mağusa Maraş bölgesinin en çok bilinen isimlerinden olan Lordos ailesinin ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getirerek tüm Mağusalıların mutlu olacağı şekilde kentin yeniden canlanarak hayat bulması ve Mağusa’nın yeniden tek bir şehir olması temennisinde bulundu.

1974 yılında henüz 19 yaşındayken Maraş’ta yaşadığı evi terk etmek zorunda kalan Dimitri Lordos da şehrin, Başkan Uluçay’a armağan ettikleri fotoğraftaki gibi canlı bir şehir olduğunu ve anılarında da bu şekilde olduğunu söyleyerek şehrin gelecekte de aynı şekilde olmasını ümit ettiklerini kaydetti.