Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Kurban Bayramı dolayısı ile Gazimağusa Belediyesi’ne ait tüm birimleri ziyaret etti. Personel ile bir araya gelen Uluçay, tüm Gazimağusa Belediyesi personelinin bayramını kutladı.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, bayramlaşmanın ardından Kurban Bayramı dolayısı ile Gazimağusa Belediyesi’nde personele yönelik kokteyl düzenlendi. Kokteyle Gazimağusa Belediye Meclis Üyeleri ile personel katılım gösterdi.

Ziyaretlerinde bayramların önemine vurgu yapan Başkan Uluçay, küslüklerin sona ermesi, sevdiklerimiz ve ailemizle kucaklaşmak için bayramların vesile olduğunu anımsattı.

Ziyaretlerinde personelle sohbet ederek sorunları da dinleyen Başkan Uluçay, Ramazan Bayramı’nda ilk hedefin çalışanın Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımlarının tamamlanması olduğunu belirttiğini ve çalışanların Sosyal Sigorta yatırımlarındaki sorunu yapılan çalışmalarla ortadan kaldırdıklarını ifade etti. Sırada İhtiyat Sandığı yatırımları olduğuna dikkat çeken Başkan Uluçay, yıl sonuna kadar İhtiyat Sandığı yatırımlarının tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti. Bu çalışmaları personel için bir müjde olarak belirtmek istemediğini çünkü bu yatırımların çalışanların hakkı olduğunu ifade eden Başkan Uluçay, 6 aydan beri hem şehrin hem de belediyenin iç yapısının iyileştirilmesi için çalıştıklarını, önümüzdeki yıl da maaş düzenlemeleri ve kadro konusundaki haberleri personele aktarmayı hedeflediklerini kaydetti. Gazimağusa Belediyesi’nin mali yapısının yapılan çalışmalarla düzeltilmeye çalışıldığına dikkat çeken Başkan Uluçay, “Her kuruşun hesabını yapıyoruz. Bugün paramız olmadığı için yapsak da paramız olduğunda da her kuruşun hesabını verebilmek için hesaplı gitmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Başkan Uluçay, tüm Gazimağusa halkı ve Gazimağusa Belediyesi personelinin bayramını kutlayarak huzur içinde bir bayram geçirilmesi temennisinde bulundu.