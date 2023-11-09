Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 85. yıl dönümü dolayısıyla, yarın saat 08.45’te, DAÜ Atatürk Anıtı önünde anma töreni düzenliyor.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, DAÜ Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) ile Atatürkçü Düşünce Kulübü organizasyonuyla gerçekleştirilecek tören programı kapsamında, saat 09.00’da DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulacak.

Saat 09.03’te DAÜ-ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk tarafından 10 Kasım Bildirisi okunacak.

Saat 09.05’te Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasının ardından ise saat 09.10’da DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç konuşma yapacak.

Konuşmaların ardından saat 09.20’de Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Programı öğrencilerinden oluşan koro dinleti sunacak.