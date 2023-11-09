15 Kasım KKTC’nin 40’ıncı Kuruluş Yıldönümü nedeniyle yapılacak tören provası kapsamında, pazar günü saat 08.00’den tören provasının sona ereceği saate kadar Gönyeli Çemberi ile Honda Trafik Işıkları Kavşağı arasında kalan yol güzergahı trafik akışına kapatılacak.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Gönyeli Çemberi ile Honda Trafik Işıkları Kavşağı arasında kalan yol güzergahının kapalı olduğu saatlerde ulaşımın sağlanacağı alternatif güzergahlar şu şekilde duyuruldu:

“Organize Sanayi Bölgesine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Altınbaş Petrol Trafik Işıkları Kavşağı veya Atatürk Stadyumu Çemberinden kontrollü olarak sağlanacaktır.

Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ile Yakın Doğu Bulvarı üzerinden sağlanacaktır.

Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine doğru seyredecek sürücüler için ulaşım, Hamitköy Çemberinden sola dönüp, Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şht. İsmail Beyoğlu Caddesi veya Honda Trafik Işıklarından sola dönerek, Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinden sağlanacaktır.

Gazimağusa istikametinden gelip Güzelyurt istikametine doğru seyredecek sürücüler için ulaşım, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinden Gönyeli Çemberi güzergahı veya Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen Trafik Işıkları kavşağı ile Metehan-Alayköy Çevre yolu üzerinden sağlanacaktır.

Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücüler için ulaşım, Alayköy-Metehan Çevre yolu veya Gönyeli Çemberi ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahı üzerinden sağlanacaktır.

Girne istikametinden gelip Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücüler için ulaşım, Boğazköy-Dikmen yolunu kullanarak Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi içerisinden devam edip, Altınbaş Petrol Trafik Işıkları kavşağı üzerinden veya Girne-Lefkoşa Anayolunu kullanan sürücüler için ise, Gönyeli Çemberinden Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahı üzerinden sağlanacaktır.”