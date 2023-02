(Kamalı Haber) – Suç gelirini aklama ve Para Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket Etmek

suçlarından tutuklana zanlılar Uğur Can Ulaşır ve Mehmet Yalçın mahkeme huzuruna

çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ortunç Özbaylı, olguları aktardı. Polis,

huzurda bulunan zanlı 1 Uğur Can Ulaşır ve zanlı 2 Mehmet Yalçın’ın "Suç gelirini aklama

ve Para Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket Etmek" suçlarına methalder olduğunu belirtti.

Polis, 02.02.2022 tarihinde Adana' dan KKTC Ercan Havalimanına gelen zanlı 1 Uğur Can

Ulaşır’ın, 10.000 Euro veya muadili veya Türk Lirasından daha fazla 1.450.000 TL ve 30.000

Amerikan doları nakit parayı yolcu beraberi Ercan Havalimanı gümrük yetkililerine beyan

etmeyerek Para Kambiyo yasasına aykırı hareket ettiğini belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak

Ercan Havalimanı gümrük yetkililerinden Zanlı 1’in tasarrufundaki bagaj içerisinde bulunan 2

adet ayakkabı kutusu içerisinde gümrüğe beyan edilmeden KKTC yolcu beraberi getirilen

1.450.000 TL ve 30.000 Amerikan doları tespit ettiklerinin öğrenildiğini anlattı. Polis, Zanlı

1’in paralar ile ilgili olarak "Paraları gümrüğe bildirmesi gerektiğini bilmediği, Türkiye’den

çıkarken de paraları bildirmediği, getirdiği paranın evinde tuttuğu kendisine ait para olduğu ve

bu para ile Kıbrıs’tan Golf 7 marka araç satın alıp aracı Türkiye’ye götüreceği" yönünde sözlü

beyan verdiğini belirtti. Polis, yürütülen soruşturma neticesinde Zanlı 1’ in tasarrufunda

bulunan bagajların ilgili havayolunda Zanlı 2 Mehmet Yalçın adına kayıtlı oldukları ve Zanlı

2’ nin de KKTC’ye giriş yaptığının tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlı 1’in bagajlarla ilgili

olarak "Havayollarının hata yaptığını bagajların kendine ait olduğu ve Mehmet Yalçın'ı

tanımadığı" yönünde sözlü beyan verdiğini anlattı. Polis, mesele ile ilgili olarak aranan Zanlı

2’ye avukatı ulaşıp şubeye gelmesini sağladığını belirtti. Polis, zanlı 2’nin "Uğur Can Ulaşır’i

tanımadığı, zanlı 1’in kendisini Türkiye’de havalimanında bularak yükünün ağır olduğundan

kendisinden yardım istediği, bagajda ne olduğunu bilmediği" yönünde sözlü beyan verdiğini

anlattı. Polis, daha sonra her 2 zanlının da "Birbirlerini 2 yıldan beridir tanıdıklarını ve

paranın Zanlı 1’e ait olduğu" yönünde sözlü beyan verdiklerini söyledi. Polis, 2 zanlının da

paranın gayrimeşru kaynağını gizleyip makul bir izahat veremediklerini belirtti. Polis, aynı

tarihte zanlıların Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği

tutuklandığını söyledi. Polis, aynı tarihte emare olarak zapt edilen paraların Gelir ve Vergi

Dairesi’ne yatırıldığını belirtti. Polis, zanlıların etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını

belirtip, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlı l Uğur Can

Ulaşır’ın 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına, zanlı 2 Mehmet

Yalçın’ın ise yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 75 bin TL nakdi teminat yatırması, haftada 1

gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı 1 kefilin 500 bin TL şahsi kefalet

senedi imzalaması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.