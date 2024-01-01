Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkeye yasa dışı yollardan giriş yapan Suriyeli mülteciler Omar Gafir ile Adnan Mabad dün mahkemeye çıkarıldı. Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru olguları aktardı.

Polis, 31 Kasım 2023 tarihinde saat 08.00 sıralarında Lefkoşa Adli Şube’de gelen Suriyeli göçmenlerin kaybolduklarını söyleyerek, yardım istediklerini söyledi. Polis, mültecilerin ifadelerinde KKTC’de Mersin’den tekne ile 20 kişi olarak geldiklerini, diğer 18 kişinin nerede olduğunu bilmediklerini anlattıklarını açıkladı. Polis, mültecilerin ayrıca tekne ile ülkeye gelebilmek için 6 bin 200 dolar ödediklerini anlattıklarını kaydetti. Polis, soruşturma başlatıldığını, diğer 18 kişinin arandığını ifade ederek, mültecilerin 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu Uğur, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.