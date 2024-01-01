Yılbaşı özel çekilişi gerçekleşti

31 Aralık Yılbaşı Özel Çekilişinde 5 Milyon TL'lik büyük ikramiye, Lefkoşa bayisi Hüseyin Dağ tarafından satılan "103716" numaralı bilete isabet etti.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 31 Aralık 2023 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 5 Milyon TL'lik büyük ikramiye "103716" numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa bayisi Hüseyin Dağ tarafından satıldı.

‘15 Ocak’ çekilişi çıkana kadar

15 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 1.000.000 TL olacak. Bilet fiyatı 100 TL olarak, 2 Ocak 2024 tarihinden itibaren satışa sunulacak.



Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.