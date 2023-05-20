Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Sahte Resmi Evrağı Tedavüle Sürme ve Sahte Davranışla Kayıt Temin etmeye Teşebbüs suçundan tutuklanan zanlı Rizwan ASHRAF ve suç ortağı olduğu düşünülen zanlı Zahid Mehmood BUTT mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Nazmi Doğan olayla ilgili bulguları aktardı. Doğan huzurda bulunan zanlılar Rizwan ASHRAF veı Zahid Mehmood Butt’un "Sahte Resmi Evrağı Tedavüle Sürme ve Sahte Davranışla Kayıt Temin etmeye Teşebbüs" suçlarıdan methaldar olduğunu söyledi. Polis 19 Mayıs 2023 tarihinde saat 13:30 raddelerinde Türkiye'den K.K.T.C' ye gelen Pakistan vatandaşı zanlı Rizwan Ashraf’ın Pakistan da sahtelemiş olduğu YX4143341 numaralı Zeeshan Khan adına ısdar olunan Pakistan Pasaportunu muhaceret memuruna verip Sahte Resmi evrağı tedavüle sürüp sahte davranışla kayıt temin etmeye teşebbüs etttiğini ve suç üstü tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis zanlıyı dışarıda birisinin beklediğini belirttip zanlı Zahid Mehmood Butt'un yanına gittiğinde zanlı Butt’un da tutuklandığını belirtti.Polis memuru Nazmi Doğan zanlı Ashraf’ın gönüllü bir ifade vererek pasaportu Pakistanda sahtelediğini ve ülkesinden Avrupa'ya gitmek için buraya geldiği beyanında bulunduğunu söyledi. Polis zanlı Butt’an yapılan sorguda ise Pakistandan kendisine telefon ile Zanlı Ashraf’ı karşılamasını ve Lefkoşa da bir eve götürmesi gerektiğini söylediklerini ve bu nedenle almak için geldiğini söyledi. Polis soruşturmanın yeni başladığını zanlı Ashraf’ın vermiş olduğu ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek ilk etapda soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlıların 2 süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.