(Kamalı Haber) Lefkoşa’da 2024 yılı Ağustos ayında meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan Reşit Davulcubaşı mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Emre Özdiken mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 11.08.2024 tarihinde 07.00 - 09.00 saatleri arasında Lefkoşa'da, Surlariçi'nde bulunan Venedik. Cafe isimli işletmede çalışan garsona ait RedMi Note 11S marka cep telefonunu çalındığının tespit edildiğini söyledi. Polis, yapılan araştırma sonucu zanlının diğer hattı çıkarıp, kendisine ait GSM kartını telefona yerleştirdiğini belirlediklerini söyledi. Polis, zanlı hakkında tutuklama emri alındığını, ancak tespit edildiği gün yapılan muhaceret kontrolünde yurt dışına çıkmış olmasından dolayı tutuklanamadığını belirtti.

Polis, zanlının 8 Mart 2025 tarihinde Girne Limanından KKTC'ye giriş yaptığı esnada görevli polisler tarafından tespit edilerek tutuklandığını, konu cep telefonunun zanlının tasarrufunda tespit edilerek, emare alındığını açıkladı.

Zanlının ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını kaydeden polis, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.