Güney Kıbrıs'ın 2024 yılında sığınmacı gidiş geliş oranının AB ülkeleri arasında yüzde 179 ile ilk sırada yer aldığı belirtildi.

Politis gazetesi, Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu ile Göç Müsteşarı Nikolas Yoannidis’in ortak bir basın toplantısı düzenleyerek hükümetin, göç sorununu yönetme stratejisini sunduklarını yazdı.

Gazete, basın toplantısındaki verilere dayanarak 2024 yılında ülkeden ayrılan sığınmacı sayısının 10 bin 941 olduğunu belirtti.

Habere göre, İçişleri Bakanı Yoannu açıklamasında ayrıca 2022 yılında rekor sayılabilecek 21 bin 565 siyasi sığınma başvurusunun yapıldığını, aynı yıl içerisinde 17 bin 28.0 sığınmacının da ülkeye geldiğine dikkati çekti.

Yoannu, bu kişilerin yüzde 95’nin de ülkeye Yeşil Hat üzerinden geldiğini de savundu.